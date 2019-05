Día de Star Wars: ¿Cuál es el origen de la frase “May the 4th be with you”?

Star Wars es una de las películas con mayores seguidores a nivel mundial. Sus icónicos personajes, impresionantes escenas, grandiosos efectos, y también imborrables frases, se mantienen en la memoria de los fanáticos.

Precisamente este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, fecha que viene acompañada con la frase “May the 4th be with you”, cuyo significado probablemente muchos desconozcan, sobre todo quienes no son tan fanáticos o recientemente se hayan enganchado con la saga.

Pocos conocen que la inspiración del Día de Star Wars no está relacionada con algún estreno o el nacimiento de algunos de sus actores principales, sino por un día histórico en la política británica. ¿cómo es eso?, a continuación te contamos la historia.

El origen de "May the force be with you"

El origen de esta simbólica frase se remonta al año 1979. “May the 4th Be With You” , en español significa 'Que el cuatro de mayo te acompañe', y está relacionada con Margaret Thatcher y su victoria en las elecciones al gobierno británico.

Aquel 4 de mayo de ese año, sus colegas del Partido Conservador británico felicitaron a Thatcher con un mensaje en el diario London Evening New, por su victoria en las elecciones en el Reino Unido.

En el saludo de media página dejaron el siguiente mensaje: ‘May the 4th be with you, Maggie. Congratulations’, traducida al español dice, “Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades’. Sin duda, esta célebre frase está relacionada con la dicha en Star Wars: ‘Que la fuerza esté contigo’ o ‘que la fuerza te acompañe’.

Para que encaje mejor, se hizo un pequeño juego de palabras entre force, fuerza en inglés, y fourth o 4th, cuatro en inglés, fecha en la que Thatcher triunfó en dicha contienda electoral británica.

32 años después, Toronto Underground Cinema celebra festival de cine

Un 4 de mayo del 2011, más de tres décadas después, un festival de cine celebrado en Toronto, fue el escenario perfecto para que un considerable número de empresas ofertara merchandising de Star Wars. Desde aquella fecha se da pie al celebrado Día de Star Wars.

"Que la fuerza te acompañe"

Se trata de una frase utilizada por los personajes de la saga Star Wars, creada por George Lucas. Era usada para desear suerte, generalmente al momento de una despedida o previo a un inminente desafío.

Entre lo más recordado están las palabras que Obi-Wan Kenobi le decía primero a Anakin Skywalker y luego a su hijo, Luke Skywalker: "Que la fuerza te acompañe". También fue adoptada por otros personajes a lo largo de la saga.