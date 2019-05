Avengers: Endgame: desde este lunes ya se pueden soltar spoilers, según los directores

Spoilers sin límites. Avengers: Endgame ya tiene una semana de haberse estrenado y las noticias sobre la película siguen llegando.

Esta vez llegan gracias a los hermanos Russo, quienes hablaron sobre los spoilers que están soltando en las redes sociales.

Según contaron Anthony y Joe Russo, el momento oficial para poder hablar sobre la cuarta parte de los Vengadores en redes sociales y sin remordimiento alguno es a partir del próximo lunes.

A pesar que los directores de Avengers: Endgame pidieron a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que no divulgaran los secretos de la película para no arruinar la sorpresa a quienes no la han visto, con el hashtag #DontSpoilTheEndgame, ahora creen lo contrario.

Ya han pasado más de 15 días desde aquella petición y los Russo creen que el pedido ya no tiene sentido. Por tal motivo, han publicado un nuevo tuit en el que quitan la prohibición a partir del próximo lunes 6 de mayo.

Sinopsis de Avengers: Endgame

"Después de los eventos devastadores de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deben reunirse una vez más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, si importar cuáles son las consecuencias."

"Gracias al chasquido de Thanos el mundo sufre lo que llama "la ejecución", debido a que la mitad de población desapareció en un instante. Eso incluyó a héroes como Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, el Soldado del Invierno, Groot y otros. Como vimos en el primer tráiler, los que quedaron deben arreglar lo que Thanos rompió, juntando a los Vengadores que quedaron y a nuevos aliados para ir a la batalla contra el Titan Loco."

Tráiler de AvengerS: Endgame