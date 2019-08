Sonic: tras fuertes quejas de fans, director anuncia rediseño de cinta

El estreno del primer tráiler oficial de Sonic, The Hedgehog ha generado una ola de duras críticas contra los realizadores por parte de los fans, quiénes no han visto con buenos ojos el diseño del personaje.

La cinta, que tiene como misión llegar el próximo mes de noviembre a las salas de cine, al parecer tendría un retraso en su estreno, ya que sabiendo lo mal que han tomado los fanáticos del personaje el producto final, el director de la cinta, Jeff Fowler, hizo un anuncio importante sobre lo qué pasará con Sonic.

A través de su cuenta de Twitter, Jeff Fowler respondió al aluvión de críticas que han aparecido contra él y el proyecto que dirige. El rediseño del personaje ha sido anunciado.



“El mensaje ha sido recibido fuerte y claro”, dijo. “No están contentos con el diseño y quieren cambios. Eso haremos. Todos en Paramount & Sega están totalmente dedicados a hacer el MEJOR personaje posible”, compartió en la red social.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️