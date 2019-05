One Piece: Manga 941 se toma un descanso y saldrá la próxima semana

¿Y el manga? Como sabemos, la publicación de One Piece se publica de manera semanal en la revisa Shonen Jump, sin embargo, el capítulo 942 no llegará en estas fechas.

El manga 941 había dejado con muchas ansias de seguir leyendo a todos los fans, pues llegaron a un punto donde la situación en Wano está a punto de explotar pues el shogun Orochi está haciendo sus movimientos para desbaratar cualquier tipo de rebelión.

Esta semana corresponde al manga 942 de One Piece, sin embargo, no se llevará a cabo la publicación de la revista. Esta noticia ha molestado a todos los fans, quienes quieren seguir leyendo las aventuras del pirata Monkey D' Luffy y su tripulación en Wano.

¿A qué se debe esta paralización? en Japón se viene llevando a cabo la Golden Week (Semana Dorada). Es un término japonés que se refiere al periodo que comprende los siguientes días festivos: 29 de abril Día del vedor, 3 de mayo, Día de Showa y el 4, Día en memoria de la Constitución y la Fiesta Nacional.

Es por ello que el siguiente número de la revista Shonen Jump se publicará el próximo 10 de mayo y tendrá los siguientes mangas: One Piece 942, Black Clover 204, Boku no Hero Academia 227, Shokugeki no Soma 310, Dr. Stone 104, The Promised Neverland 134 y Haikyuu!! 348.

Como recordaremos, el manga 941 de One Piece titulado, "Lo más amado en el pueblo Ebisu", nos mostró al Shogun Orochi enterarse de la verdadera identidad del Chico de la hora embrujada. Así mismo, Zoro se dio cuenta que se trataba de Yasou, su amigo, así que salió corriendo a defenderlo.