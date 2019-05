Avengers: Endgame: ¡Quiere su Oscar! Proyectan cinta a Miembros de la Academia

Para muchos, Avengers: Endgame le da un cierre perfecto a la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, luego de de más de 20 películas que han sido un éxito de taquilla.

La película de Marvel y Disney tiene como misión apoderarse de la taquilla internacional y convertirse así en la cinta que más ha recaudado de ambas marcas. Sin embargo, esto no sería lo único quieren obtener: los Premios de la Academia están en su mira.

PUEDES VER Avengers: Endgame: anunciaron su estreno en TV, pero transmitieron película pirata

De acuerdo con Erik Davis, editor en jefe de Fandango Internacional, recientemente Avengers: Endgame ha sido proyectada exclusivamente para el gremio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Tras la noticia, en redes sociales se especula que esta ha sido una 'maniobra' de las empresas detrás de Avengers: Endgame para darle un valor agregado a la película; además de darle un apoyo adicional que la coloque como una alternativa para los premios Óscar.

There was a big screening of #AvengersEndgame for Academy members this week. Early sign of a major Oscars push? Is Endgame Best Picture material?

I think it is. pic.twitter.com/HqZtOj8is7