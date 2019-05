Avengers Endgame: Scarlett Johansson reveló su final hace tiempo y nadie se dio cuenta

SPOILER. Avengers: Endgame sigue rompiendo récord tras récord y cosechando millones de dólares a su cuenta. Sin duda alguna, es la gran película que Marvel Studios pensaba, sin embargo, dejó el corazón roto a más de un fanático.

La siguiente nota contiene spoilers sobre dos personajes en particular. El destino de Black Widow y Iron Man. Si es que aún no has visto la película, te recomendamos no seguir leyendo, de lo contrario, puedes continuar.

La actriz Scarlett Johansson reveló, hace un mes el destino de su personaje, así como el de Robert Downey Jr. Como sabemos, la victoria contra Thanos dejó dos bajas importantes para el equipo de los vengadores.

Primero, Black Widow se sacrificó para que Ronin obtuviese la gema del alma, mientras que Iron Man, murió tras chasquear los dedos con las gemas del infinito. Ambas muertes golpearon muy duro a todos los fanáticos, quienes aún siguen sin superar Avengers: Endgame.

Sin embargo, la misma Scarlett Johansson habría revelado la muerte de Black Widow y nadie se habría dado cuenta con una entrevista con Jimmy Kimmel. El conductor dice que Avengers: Endgame será la última ocasión en que los héroes originales aparecerán en pantalla, por lo que podría ser la última vez que los vea juntos.

Robert Downey Jr le dice que el futuro de Marvel Studios es incierto, sin embargo, Scarlett Johansson le dice "no le mientas, nunca regresaremos". Ambos actores se miraron y rieron. Nadie le tomó importancia. Sin embargo, desde ya nos contaron sus muertes en Avengers: Endgame.