Attack on Titan: El poder que salvó a Reiner de morir a manos del capitán Levi

Tras varios meses de ausencia, por fin regresó el anime de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"). El pasado domingo se estrenó la segunda temporada de la tercera temporada con un capítulo épico.

El viaje estuvo marcado por el viaje del grupo de exploración hacia el Muro María, donde usarían el poder de transformación en titán de Eren para bloquear los huecos y así, poder recuperar el terreno. Sin embargo, hubo un momento que marcó a los fans de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin").

Luego que Armin les diga a la Legión de Reconocimiento que busque dentro de los muros, uno de ellos fue atacado por Reiner, cuando este se vio descubierto. Mientras se estaba preparando para la batalla, en cuestión de segundos, apareció el capitán Levi para atacarlo.

Levi logró atacarlo y atravesar su cuello y pecho con sus espadas, sin embargo, a pesar de que Reiner debió de haber muerto, logró sobrevivir y convertirse en el Titán Acorazado, dejando sorprendido al capitán, quien se pregunta si se trataría de un nuevo poder que tienen.

Si bien esto no se explica en el capítulo animado de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"), sí pasa en el manga 75, donde se detalla cómo Reiner logró sobrevivir. Él posee la habilidad de mover sus funciones cerebrales al resto de su cuerpo, lo que le permite lograr transformarse a pesar del corte en el cuello y así, regenerar su cuerpo herido.

Al finalizar el capítulo de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") vimos al Titán Bestia arrojar una piedra para bloquear la salida de los humanos, iniciando así, la batalla final.