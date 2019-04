Game of Thrones 8x03: Fans no veían nada por la oscuridad del episodio [VIDEO]

El impresionante tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones trajo consigo la batalla de Winterfell, evento principal de la lucha entre la vida y la muerte. El Rey de la Noche desató 'La Larga Noche' en medio de la oscuridad de Invernalia; no obstante, los fans también fueron afectados.

Si también fuiste víctima o notaste que el último estreno de Juego de Tronos fue el episodio más oscuro de la serie (y también de forma literal), entenderás el porqué de las quejas de los fans en redes sociales.

La esperada 'Gran Guerra' contra el Rey de la Noche llegó a las afueras de Winterfell pero hubo un problema: era de noche. No había escapatoria teniendo en cuenta que Juego de Tronos se contextualiza en una época donde la energía eléctrica es nula o muy escasa.

Es por esa razón que los fans arremetieron contra la producción de HBO al no darles una versión más iluminada o clara del episodio. Al parecer el fuego de Melissandre y los dragones fue una bendición para aquellos que vieron el estreno en poca calidad o desde sus dispositivos móviles.

Sumado a los efectos especiales de nieve, neblina y oscuridad, algunos seguidores de GoT no sabían quienes eran los enemigos durante el asedio a la casa de la familia Stark.

Aquí te compartimos algunos memes que un grupo de usuarios de Twitter publicaron sobre el tema.

Bueno ahora me pasan en limpio quienes murieron porque yo no vi un carajo. Entre la oscuridad y el cagaso... #Got #GameofThrones pic.twitter.com/D5h5Vpg3Qq