Avengers Endgame: Fans molestos con Marvel por publicar avance con SPOILERS [VIDEO]

¡Lo hicieron ellos mismos! El pasado jueves se estrenó "Avengers: Endgame" y desde entonces, los hermanos Russo y actores hicieron campaña para que no los fanáticos no hagan ningún tipo de spoiler, sin embargo, no contaron con que la cuenta de Twitter lo haga.

Desde el día viernes, las diferentes cuentas de Marvel Studios y "Avengers" han publicado diversos mini clips para agradecer la taquilla que ha obtenido el filme en tan poco tiempo, colocando hashtag como #DontSpoilTheEndgame. Pese a ello, la cuenta oficial de Twitter puso escenas reveladoras.

Si es que aún no has visto "Avengers: Endgame", te recomendamos no seguir leyendo pues se detallará con spoiler todo lo que se puede ver en el video de Marvel Studios, de lo contrario, puedes seguir adelante.

En el avance de la cuenta de Twitter, podemos ver a Capitana Marvel en la escena de haber destruido la nave de Thanos que estaba lanzando rayos. Luego de eso vemos al Capitán América junto a Hulk, Ant-Man y Iron Man, luego de haber regresado en el tiempo en Nueva York 2012.

También podemos ver a Thor alzar ambos brazos para llamar al 'Mjolnir' y el 'Stormbreaker' en la escena que está junto al Capitán América y Iron Man, antes de enfrentar a Thanos. Otra imagen es Ant-Man convertido en gigante salvando a Hulk, Warmachine y Rocket Racoon.

Por último vemos a Thanos comandar a su ejército en la tierra y también a Pepper Potts con su armadura 'Rescue' peleando palmo a palmo con Iron Man. Los fans se quejaron de esto con la misma Marvel, pues no creían que serían ellos quienes coloquen estas imágenes lleno de spoilers.

"Avengers: Endgame" está cosechando éxito tras éxito, ahora último ha roto el récord de 1,200 millones de dólares a nivel mundial.