Dragon Ball Super: Filtran foto de 'Broly Full Power' controlado, ¿Aparecerá en el manga?

La saga de "Dragon Ball Super" no se detiene. Desde que empezó esta nueva temporada, ha presentado diversos personajes poderosos, desde dioses hasta saiyajines. Uno de ellos es Broly, quien se hizo oficial en la última película de Akira Toriyama.

"Dragon Ball Super: Broly" introdujo a la historia canon a un personaje muy querido por todos los fans durante los años 90. ¿De quién se trata? El legendario saiyajin Broly, un guerrero que nació con poderes extraordinarios y una capacidad de aumentar su nivel conforme está peleando.

En la última película de "Dragon Ball Super", vimos a Broly pelear con Gokú y Vegeta, a quienes superó en todo momento, por lo que tuvieron que hacer la fusión y dar vida a Gogeta. Sin embargo, en este enfrentamiento, el hijo de Paragus desató el 'Full Power'.

Esta etapa le da un color totalmente diferente a su cabello (verde), sin embargo, por el exceso de energía que desborda, Broly tiende a perder el conocimiento y empieza a atacar a cualquier cosa. Al final de la película vimos a Gokú yendo hacia el planeta del guerrero para decirle que, de vez en cuando, le ayudará a entrenar.

De aprender a controlar el 'Full Power', Broly sería un poderoso aliado para Gokú y Vegeta en el manga de Toyotaro, 'El Prisionero de la Patrulla Galáctica'. Es por ello que el artista CELL-MAN (@CELLMANart) decidió hacer un Fan Art de cómo se vería Broly con esta nueva transformación controlada.

El trabajo emocionó a muchos fans, quienes esperan ver al guerrero en las nuevas aventuras de "Dragon Ball Super".

Broly: Super Saiyajin (Full Power)



Drew this cause I hope Broly can control this form at some point in the future. pic.twitter.com/b9vJs6e9f2