Game of Thrones 8x03 EN VIVO | Hora y canal del tercer episodio para México y España

HBO EN VIVO | Game of Thrones GOT 8x03 | Esta noche se estrenará la 'Gran Guerra' de Winterfell y más de un fan empezó a rezar para que su personaje favorito no caiga en batalla. ¿Triunfará el 'Rey de la Noche' o tal vez lo hará Jon Snow?

Los capítulos anteriores sirvieron para mostrar los encuentros y despedidas, por lo que GOT 8x03 mostrará el momento más esperado durante varios años. El 'Rey de la Noche' llegó a Winterfell junto a todo su ejército de muertos para alcanzar a Bran y eliminarlo.

Game of Thrones 8x03 marcará un antes y después en la historia de las series, pues tendrá la guerra más larga que se ha visto en la pantalla grande o chica. El récord lo mantiene 'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres', con 40 minutos. El tercer episodio de GOT durará 82 minutos.

Para poder ver el episodio de GOT 8x03 gratis deberás registrarte en la cuenta de HBO GO, la cual te dará un mes gratis para todas sus plataformas. Pasado este tiempo, tendrás que pagar un monto de 35 soles (de acuerdo al país), de manera mensual para seguir disfrutando del paquete.

El tercer episodio de GOT se estrenará a las 8:00 pm en Perú y toda Lationamérica, mientras que en España será a las 3:00 am del lunes 29.

¿Cómo ver Game of Thrones 8x03 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿A qué hora se estrena Game of Thrones 8x03 en México?

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Ver en vivo Juego de Tronos en España:

La nueva temporada de Juego de tronos se estrenará por HBO y el canal Movistar Series.

Cuándo y a que hora ver en directo Juego de Tronos 8x03

Día: lunes 15 de abril

Hora: 3:00 a. m.

Ver online Juego de Tronos en España

Los episodios de "Juego de Tronos" pueden ser vistos a través del servicio HBO España.

Horario y dónde ver Game of Thrones en México

Hora: 8:00 p.m.

Canal: HBO y HBO 2

Horario de Game of Thrones en Argentina

Hora: 10:00 p.m.

Canal: HBO

