Star Wars: Mark Hamill lamenta que Luke no tuviera escenas con Han Solo, Lando y Leia

Es increíble que más de 40 años hayan pasado desde la primera película de Star Wars y que los millones de seguidores de la saga aún recuerden como empezó esta popular historia espacial.

Desde Lucasfilm ficho al reparto original con Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill y Billy Dee Williams a la cabeza, el grupo se inmortalizó al alcanzar la fama a nivel mundial gracias al éxito de 'La Guerra de las Galaxias'.

Siguiendo este llamado a la nostalgia, Mark Hamill, actor que interpreta a Luke Skywalker en la franquicia, compartió una emotiva imagen editada del reparto original repitiendo roles en Star Wars: The Rise of Skywalker.

La imagen habría pasado desapercibida si es que no hubiera estado publicada con del actor: oportunidades perdidas. Teniendo en cuenta las críticas que el 'Maestro Jedi' realizó en contra del rumbo que Disney quería para las películas, no sería una sorpresa que manifieste ese tipo de actitud crítica.

Esta no sería la primera vez que Hamill expresa sus propuestas para la nueva trilogía. Poco tiempo después del estreno de 'The Force Awakens', el veterano artista opinó del trato que le estaban dando a su personaje. "Todo el mundo habla sobre el impacto de darse cuenta de que, en Force Awakens, no llego hasta la última página, fue un gran golpe para mí haberlos matado a Han Solo antes de que Luke pudiera volver a ver a su mejor amigo", indicó.

En referencia a compartir roles junto a Harrisond Ford y Carrie Fisher, la estrella comentó: “Es una verdadera oportunidad perdida'. Incluso teniéndonos a los tres juntos, incluso brevemente. Le propuse a Abrams la idea de: "Todavía puedes invitarme al final, pero ¿qué te parece esto? ¿Qué tal si Leia intenta contactarme telepáticamente, se siente frustrada porque?" no hay respuestas, por lo que se apresura a la nueva Estrella de la Muerte (...) pero es detenida por dos Stormtroopers y, justo antes de que la secuestren, una Stormtrooper se gira hacia la otra, lo aleja, se quita el casco y dice" Hola hermana, estoy aquí para rescatarte".

¿Te hubiera gustado alguna escena exclusiva reparto original? Con la muerte de Han Solo en Star Wars se trataría de un hecho muy complicado para la trama pero, todo sería posible tras el regreso de Palpatime. Que la fuerza nos acompañe.