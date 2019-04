One Piece manga 941: Revelan identidad de Tonoyaso, Yasu'Ie-Sama un antiguo Daimyo

Previo a su semana de descanso, el manga 941 de One Piece titulado "Lo Más Amado del Pueblo Ebisu" sucede algo inesperado, uno de los aliados ha sido capturado y será ejecutado en la plaza principal. Por otro lado, Luffy sigue entrenando su haki.

One Piece manga 941 empieza con Orochi llorando la muerte de Komurasaki, cuando le comentan la captura del chico de la hora embrujada, quien tiene una identidad secreta que es muy importante. Al enterarse de quién es, el shogun se queda impactado y ordena que lo maten frente a todos.

Mientras tanto, en las Minas, Queen se entera que Komurasaki ha muerto, explota en llanto y se sorprende al ver a Luffy y Hyougoro gordos por haber comido demasiado tras haberse acabado el O-shiruko. Por otro lado, en la base de Shutenmaru empezó a originarse un incendio.

Todo esto habría sido planeado por Kin'emon e Inuarashi, quienes dejaron notas culpando a los ladrones de Shutenmaru de haber robado las armas y comidas. En el cementerio del norte, vemos a Brook se sorprende al ver a Zoro durmiendo con Komurasaki y Otoko.

Brook explica que estaba interpretando al fantasma famélico y se entera que ella es la hermana menor de Momonosuke. Luego de ello, explica que hay una conmoción en la capital por el funeral de la cortesana y por la captura del chico de la hora embrujada.

Al escuchar esto, Zoro se sorprende pues es Tonoyasu y Otoko sale corriendo a rescatarlo, pues es su hija. Los cuatro parten hacia la capital cuanto antes. Al ver a Tonoyasu, Kanjuro revela que es Yasu'Ie-Sama, uno de los Daimyo de la familia Kozuki junto a Oden-Sama.

One Piece manga 941 termina con Tonoyasu alegre al ver que no lo habían olvidado y revela que tiene dos cosas que decirle a Orochi, tras eso, podrá dejar el mundo con una sonrisa en el rostro. Recordemos que la próxima semana no habrá capítulo por la Golden Week.