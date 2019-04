Avengers: Endgame: ¿Qué sigue después? CEO de Marvel da detalles de próximas películas

Avengers: Endgame llegó para arrasar con la taquilla internacional. La película, que cerrará todo un ciclo de Marvel en la pantalla grande, nos presentará las acciones de los Vengadores para derrotar a Thanos y así regresarle la tranquilidad a la Tierra.

Con Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk y Hawkeye de protagonistas, Avengers: Endgame no es la última cinta de Marvel Studios, sino para muchos, el comienzo de una nueva era. ¿Qué películas vienen después?

En conversación con AFP, Kevin Feige, CEO de Mravel, indicó que la empresa 'se divirtió' en hacer las 22 películas correspondientes al primer ciclo de Marvel Studios, pero esperan que fans anticipen 'nuevas historias'.

"Lo divertido de este final es que eventualmente podemos hacer un nuevo comienzo, así que sí, habrá nuevas historias, pero en este momento se trata de la combinación de 22 películas. Eso es lo que nos tiene más emocionados", dijo Feige.

Con las declaraciones de Kevin Feige, fans especulan sobre la salida de varios actores, y por ende de varios personajes, del UCM. Si bien Disney + tiene preparadas varias series, se tiene que ver antes cómo culmina Avengers: Endgame para saber cuál será el destino de muchos.

En medio de las especulaciones sobre los nuevos miembros del Universo Cinematográfico de Marvel están las próximas historias de The New Avengers, Secret Wars, Young Avengers y The Eternals. Solo nos queda esperar.