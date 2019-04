One Piece: tráiler oficial del 'Arco de Wano' emociona a los fans [VIDEO]

Finalmente, tras meses de espera y por el aniversario número 20 del anime de One Piece, se anunció de manera oficial el comienzo del arco del 'País de Wano'.

Mediante un emotivo video recopilatorio de todas las sagas que ha abarcado el anime, se mostró como se verá Luffy en la última aventura publicada por el famoso manga de Eiichiro Oda.

PUEDES VER: One Piece: el manga de Eiichiro Oda entrará en una pausa [VIDEO]

Con una vestimenta similar a la que lleva en el manga, Luffy interrumpe ante miles de enemigos portando una espada y gritando el sueño de toda su vida: se convertirá en el rey de todos los piratas.

El anuncio lleva pocas horas de publicado en YouTube pero ya cuenta con más de 200'000 reproducciones de fans desesperados por el estreno de la nueva temporada del anime.

“No estoy llorando, está comenzando a llover”, “este es el anime que más amo en la vida” y “casi muero de la emoción” fueron solo algunos de los comentarios que los fanáticos colocaron luego de ver el tráiler.

Advertencia de spoilers. Recordemos que el 'Arco del país de Wano' sigue la historia de Luffy junto a su tripulación alrededor de Wano, un territorio basado en la época samurai de Japón ¿El objetivo? Derrotar por completo a Kaidou, uno de los emperadores piratas del mar.

Si no conoces One Piece, te dejamos este educativo video del canal “Draw my life” donde recopila la mayoría de eventos importantes de uno de los animes y mangas más populares de todos los tiempos.

¿Cuándo se estrenó el primer capítulo de One Piece?

Esta es una lista de episodios del anime One Piece, adaptado del manga con el mismo nombre. El anime es producido por Toei Animation, y estrenado en Japón en Fuji TV desde el 20 de octubre de 1999.