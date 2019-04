“Avengers: Endgame”: Los actores que rechazaron ser superhéroes del Universo Marvel

Con el pronto estreno de Avengers: Endgame, es un hecho que la saga de películas más popular de la actualidad y con mayores ganancias en la historia del cine es el Universo Cinematográfico de Marvel. Cada actor que ha pasado por las últimas películas del estudio se ha beneficiado con un gran incremento de fama y popularidad en la actualidad.

Pero, ¿sabias que hubo un grupo de estrellas de Hollywood que rechazaron ser parte del UCM? Acá te mostraremos una lista completa de actores y actrices que plantaron a Marvel por otras oportunidades en la industria del cine.

Este conjunto de reconocidas figuras de la pantalla grande tuvo la valentía de rechazar ser parte de la franquicia más exitosa de todos los tiempos ¿Fue una buena decisión? Solo el tiempo y sus conciencias lo determinarán. Comencemos.

Leonardo DiCaprio / Spider-Man - Peter Parker

Interpretar al Hombre Araña habría sido muy complicado para el actor de 'El Renacido'. Leonardo DiCaprio goza de una fama que con el tiempo ha sabido aprovechar, es por esta razón que durante el 2002 se pudo dar el lujo de rechazar el papel de Peter Parker en la adaptación de Sony. “Fue una situación en la cual aún no me sentía preparado para ponerme ese vestuario”, comentó el artista en su momento.

El papel finalmente cayó en las manos de Tobey Maguire, quien para sorpresa de muchos es el mejor amigo del DiCaprio.

Mel Gibson / Odin en Thor

El reconocido actor de Hollywood rechazó interpretar al padre del dios del trueno ¿La razón? No se sentía cómodo siendo parte de una película de superheroes. En conversación con The Guardian, Gibson habló sobre cuando le ofrecieron el papel pero tuvo que pasar de este."Sí, hace mucho tiempo, para interpretar al papá de Thor" dijo.

El papel finalmente cayó en las manos del veterano Anthony Hopkins, quién mostró una versión muy lograda del 'Padre de Todos' en las 3 películas del UCM.

Joaquin Phoenix / Dr. Stephen Strange

Un candidato preferido por Marvel para interpretar al hechicero supremo era el talentoso Joaquin Phoenix, pero el actor no pensaba igual que el estudio cinematográfico. En conversación con el portal Little White Lies, Phoenix reveló que no pudo cerrar contrato con Disney por la carga de trabajo al interpretar a un personaje durante muchos años.

“Creo que ellos hacen películas grandiosas, divertidas. No hay nada errado en ello… no soy como un jodido cinéfilo. No soy un snob y me siento bien disfrutando a veces esas películas y también creo que mantienen a la industria avanzando de algunas formas”, explicó Phoenix.

Jason Momoa / Drax

Despues de interpretar a Khal Drogo en Game of Thrones, el 'Rey de Atlantis' era la primera opción de Marvel para interpretar a Drax El Destructor para la primera entrega de Guardianes de la Galaxia. Momoa tuvo que rechazar el papel y dejárselo a Dave Bautista por beneficio para su carrera actoral.

"Dave es perfecto para Drax y a mí no me gustaba porque ya había hecho demasiados personajes que no dicen demasiado, que llevan el cuerpo pintado y van sin camiseta. Por eso he rechazado unos cuantos papeles en películas de acción […] No es que Drax no sea un buen personaje. Simplemente no me interesaba. Ya estuve en 'Stargate: Atlantis' durante cuatro años interpretando a un personaje parecido llamado Ronon, un alienígena que gruñe y que no dice demasiado. Ya lo he hecho y, lo haya visto o no la gente, uno quiere hacer cosas nuevas", sentenció.

Emily Blunt / Viuda Negra y Peggy Carter

La destacada actriz de Hollywood declinó interpretar ambos papeles en el UCM debido a que no se sentía lista para enfundarse en el traje de heroína para Capitán América e Iron Man 2. Blunt no se alejó del todo de Disney debido a que se hizo con el rol de Mary Poppins en su última adaptación.

"Nunca fue el momento adecuado, de verdad, y simplemente no funcionó la programación de esos dos. Siempre es una cosa difícil de hablar, porque no es justo para las actrices que terminaron interpretándolos, ¿sabes? Simplemente no era el momento adecuado”, confestó.

Tom Cruise / Iron-Man

El inicio de todo. La súper estrella de acción pudo haber cambiado todo el rumbo del UCM ¿Para bien o quizás para mal? Cruise fue el candidato principal de Marvel durante el 2004 para el rol de Tony Stark en la primera película del héroe de hojalata. El presidente de Marvel, Kevin Feige, confesó en su momento que las negociaciones con Cruise duraron muchos años debido a una serie de factores que intervenían como la agenda del actor, el presupuesto del estudio y el tiempo de producción.

Cruise se retiró del proyecto luego de muchas conversaciones con Marvel debido a que no fue de su agrado la propuesta cinematográfica planteada en ese entonces. “cuando hago algo, quiero hacerlo bien. Si me comprometo a algo, tiene que ser hecho de una manera que sé que va a ser algo especial y ya que estaba haciendo cola, simplemente no sentía que iba a funcionar”, comentó.

¿Crees que el Universo Cinematográfico hubiera cambiado de rumbo con Tom Cruise a la cabeza? Hoy el genial Robert Downey Jr. es una de las estrellas más grandes del cine; sin embargo hace 12 años era la segunda opción de Marvel Studios. Con el pronto estreno de Avengers: Endgame, los fans espéculan las teorias más locas jamás vistas en el cine ¿Estás listo para verla? Aquí te dejamos el último traíler de la cuarta parte de 'Los Vengadores'.