Avengers Endgame: Ya vimos el filme y aquí te dejamos nuestras impresiones [SIN SPOILERS]

Solo tenemos una palabra para describir "Avengers: Endgame", ESPECTACULAR.

La culminación de la 'Saga del Infinito' es todo lo que un verdadero fanático esperaba ver y mucho más. Desde el primer momento te mantiene en tensión e incluso no sentirás las tres horas. No será necesario "aguantar las ganas de ir al baño".

El filme de los hermanos Russo te golpea desde el inicio hasta el final, dejando en claro que, los pequeños avances y tráilers que hemos visto no se comparan absolutamente en nada a la película final.

Es difícil tener que escribir sin spoilers sobre "Avengers: Endgame" sin embargo, solo atinaremos a decirles que es el cierre perfecto para estos 11 largos años desde que se estrenó Iron Man (2008).

Al mismo estilo que los hermanos Russo, les diremos que, si ya tuviste la oportunidad de ver la película, no comentes nada, no hagas spoilers sobre alguna escena, simplemente disfruta el momento.

"Avengers: Endgame" se estrenará en nuestro país el 25 de abril y definitivamente, cumplirá con todas tus expectativas.

Conoce las primeras reacciones tras Avant Premiere en Los Ángeles

Tras la premiere mundial de Avengers 4 'Endgame' que se dio ayer 22 de abril en Los Ángeles, Estados Unidos, prensa especializada y críticos de cine revelaron en redes sociales las primeras reacciones sobre la última cinta del UCM.

Allí, estuvieron presentes los actores que participaron en la últimapelícula del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes, antes de verla, recorrieron la alfombra roja y respondieron algunas preguntas.

Después del Avant Premiere, los asistentes no esperaron mucho para publicar en sus cuentas de Twitter sus opiniones sobre la cuarta película de 'Los Vengadores'.

Utilizaron calificativos positivos para referirse a Avengers 4 'Endgame' y opinaron que esta fase de Marvel es "sumamente satisfactoria". Otras personas aseguraron haber llorado varias veces durante la cinta. +

#AvengerEndgame is an immensely satisfying payoff, not just to Infinity War but to all the films that came before. This is why the MCU. (And I say this as someone who was not especially enamored of Infinity War, FWIW.) ♥️💙💜 — Angie J. Han (@ajhan) 23 de abril de 2019

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) 23 de abril de 2019

#AvengersEndgame is every bit the masterpiece it deserves to be. It’s extraordinary. It is a conclusion worthy of the greatest cinematic saga of all time! Congratulations to everyone who had anything to do with this film, or the 21 films before it. I am emotionally spent. pic.twitter.com/2Yiu3ZIimC — Sean Gerber (@MrSeanGerber) 23 de abril de 2019