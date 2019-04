'Ask for Jane': lanzan tráiler de cinta inspirada en clínica de aborto creada por mujeres [VIDEO]

En 1973, el grupo "Jane Collective", compuesto por siete estudiantes universitarias, fundó una clínica para brindar asistencia médica a mujeres que deseaban abortar, cuando esta actividad era considerada ilegal en todo el mundo.

La historia de esta organización secreta sirvió de inspiración para los creadores de "Ask for Jane", una película dirigida por Rachel Carey que está ambientada en 1969 y que narra cómo funcionó el grupo femenino. Su estreno está programado para el próximo 17 de mayo.

El surgimiento de "Jane Collective" se dio en un contexto en el que millones de mujeres en todo el mundo morían por practicarse abortos de forma insegura en hospitales clandestinos y a través de métodos que ponían en riesgo su salud.

"Los cuerpos de las mujeres siempre están en manos de los hombres. Pero esto lo hicimos nosotras por nosotras", dice la líder del colectivo y personaje principal, Janice (Cody Horn), en el tráiler que ya está disponible en Youtube.

En la década de los setenta, las mujeres que querían abortar debían llamar a un número difundido por grupos feministas y preguntar por Jane. De esta forma daban a entender que querían interrumpir su embarazo con el apoyo de "Jane Collective".

La clínica ilegal montada por este grupo de mujeres funcionó desde 1969 hasta 1973, año en el que el histórico caso Roe contra Wade originó la despenalización del aborto en los Estados Unidos. En la Corte Suprema se dieron 7 votos contra 2.

El tráiler de "Ask for Jane" generó que muchos usuarios opinen sobre el tema en Youtube. Al parecer, mostrar los peligros a los que se enfrentaban las mujeres que querían abortar en esa época ha hecho que muchos sientan empatía. No obstante, los comentarios en contra sobre este acontecimiento también se hicieron presentes.

"Este película debe ser vista por todos los estadounidenses", opinó la activista feminista Gloria Steinem en el tráiler de "Ask for Jane". El film cuenta con la participación de Chloe Levine, Sarah Steele, Alison Wright y Sarah Ramos.

La directora de la película sobre la organización "Jane Collective" calificó la película como "una pieza vital pero olvidada de la historia de las mujeres". Dijo que "los abortos siempre han tenido lugar".

Tras esta afirmación, declaró que la única pregunta que se debe hacer el público es "dónde se llevan a cabo y qué tan seguros son (los abortos clandestinos)". "Los Janes tomaron esa pregunta en sus propias manos ayudando a mujeres a encontrar médicos confiables y, finalmente, aprendiendo a realizar abortos por sí mismas".

Comentó que espera que esta práctica no continúe siendo un acto necesario para las mujeres de todo el mundo que no desean ser madres. Agregó que "es importante que las mujeres conozcan que es posible hacerse un aborto".