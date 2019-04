VER HBO GO GRATIS [EN VIVO] Game of Thrones 8x02: El juicio de Jaime Lannister

Ver HBO EN VIVO Game Of Thrones | Llegó el gran día. Hoy domingo 21 se estrena Game of Thrones 8x02. El segundo episodio de la octava y última temporada de la serie de HBO, donde veremos el juicio a Jaime Lannister, así como la preparación de todos lo que se encuentra en Winterfell para la guerra ¿Quién morirá en este episodio?

El avance de Game of Thrones 8x02 nos mostró al 'Matareyes' siendo juzgado por Daenerys Targaryen por haber asesinado a su padre 'El Rey Loco'. Probablemente sea acusado de haber arrojado a Bran Stark en la primera temporada.

Cómo activar HBO GO EN VIVO prueba 1 mes gratis

Para poder ver gratis GOT 8x02 a través de HBO GO, deberás entrar a la página www.hbogo.com y ahí te saldrá la opción de "Disfruta de prueba gratis" y "conecta tu cuenta de proveedor". Tendrás que seleccionar la primera, luego elegir el país donde te encuentras y te pedirá descarga la aplicación a través de App Store o Google Play.

Una vez que hayas hecho eso deberás entrar seleccionar tu distribuidora de cable, teléfono, correo para poder registrarte y una vez que hayas hecho eso, podrás disfrutar del capítulo estreno en la hora indicada. Tendrás un mes de prueba gratis y, cuando desees, podrás salir de esto.

GOT 8x02 nos mostrará el encuentro entre Jon Snow y Tormund, quien le comenta que los caminantes blancos se están acercando cada vez más a Winterfell y no tienen mucho tiempo para prepararse para la inminente guerra ¿Le contará lo que ocurrió con Ned Umber en el castillo de 'El Último Hogar?

¿Cómo ver Game of Thrones 8x02 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿A qué hora se estrena Game of Thrones 8x02 en México?

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

¿Cómo ver ONLINE HBO EN VIVO Game of Thrones 8x02?

HBO GO y HBO NEW: La aplicación de HBO GO te permite acceder con un mes de prueba gratis para poder ver todo el contenido.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

