Game of Thrones 8x02: Hora y Canal para ver HBO GO Gratis en México y España

VER EN VIVO Game of Thrones | Dentro de unas horas se estrenará el segundo episodio de la octava temporada ("Game of Thrones 8x02"), donde veremos el juicio de Jaime Lannister por haber asesinado al padre de Daenerys Targaryen y arrojar a Bran Stark.

El adelanto de GOT 8x02 no solo nos mostró el juicio al hermano de Cersei, sino también el encuentro entre Jon Snow y Tormund, quien le comenta que los Caminantes Blancos ya están llegando a Winterfell.

Para ver Game of Thrones 8x02 a través de HBO GO deberás registrarte, de esa manera tendrás un mes de prueba gratis, luego tendrás que pagar una mensualidad.

El segundo capítulo de GOT se estrenará a las 8:00 pm en México y toda Lationamérica, mientras que en España será a las 3:00 am del lunes 22.

¿Cómo ver Game of Thrones 8x02 a través de HBO?

Registra tus datos y prueba la versión gratuita por un mes. Otra manera para poder ver el segundo episodio de GOT es adquirir el paquete premium de HBO para tu servicio de Movistar, Claro o DirecTv.

¿A qué hora se estrena Game of Thrones 8x02 en México?

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

¿Cómo ver ONLINE HBO EN VIVO Game of Thrones 8x02?

HBO GO y HBO NEW: La aplicación de HBO GO te permite acceder con un mes de prueba gratis para poder ver todo el contenido.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.