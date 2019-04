Game of Thrones: gobierno de China censura 'polémicas escenas' de toda la temporada 8

Game of Thrones perdió su esencia en China. El socio asiático de HBO, Tencent, que emite la temporada 8 de la exitosa serie fue obligado a eliminar varias escenas de esta última entrega. La razón de la censura se debe a las leyes del gobierno chino sobre contenido televisivo y de internet.

Es así que el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones tuvo seis minutos menos porque editaron el contenido para borrar las escenas de sexo, violencia y terror que aparecen en 'Invernalia'. Tencent, empresa china que tiene los derechos de distribución de Juego de Tronos tuvo que adaptar la serie a las leyes del país, esta acción dejó confundidos a los fanáticos el día del estreno.

Si todavía no has visto el estreno 8x1 de Game of Thrones, a continuación llegan los spoilers. Las normas del gobierno chino hicieron que Tencent elimine la escena de Bronn con las tres chicas desnudas antes de la llegada de Qyburn.

Otra censura es la violencia que se ve cuando Theon rescata a su hermana Yara. Pero, la eliminación más polémica que se hizo del primer capítulo de la octava temporada fue la que muestra la muerte más importante: cuando se encuentra el cuerpo de Ned Umber clavado en una pared en el centro de un espiral sobre el manto de nieve.

Fanáticos de Game of Thrones en Lationoamérica recuerdan al niño de la Casa Umber, fue él quien le pidió a Sansa, Jon y Daenerys ayuda para traer a su gente hasta Invernalia, justo en los primeros minutos del capítulo.

Por medio de la red social china Weibo, fanáticos comenzaron a debatir sobre la serie de HBO e inició la polémica en otras redes sociales. Los espectadores chinos vieron la versión censura de Juego de Tronos y se perdieron de puntos cruciales para entender el final de la saga.

De acuerdo a The Verge, las escenas de muerte eliminadas por las leyes de China se deben a una creencia de ese país, ya que los muertos vivientes en la televisión se considera como mal presagio.

Desde el 2014, Game of Thrones se emite en el país asiático y desde ese momento se habría eliminado 20 minutos de las escenas más importante que incluyen: decapitaciones, envenenamientos, desnudos, entre otros más. "H an recortado alrededor de una cuarta parte de todas las escenas de lucha, y luego una cuarta parte de las escenas de desnudos. Supongo que está bien si todo lo que quieres ver es un documental medieval sobre un castillo europeo" , se quejó un internauta en Weibo.

Se estima que el resto de capítulos de Game of Thrones también sufran la eliminación de sus partes que contengan escenas de sexo, violencia y terror.

Mira aquí el avance de la temporada 8x2 de Juego de Tronos