One Piece: Miles de fanáticos sorprendidos tras ver primera adaptación del anime [VIDEO]

Un usuario sacó a la luz un primer proyecto del anime con diseños y animación muy diferentes a los conocidos. One Piece es reconocido como uno de los animes más famosos a nivel mundial y previo a celebrar sus 20 aniversario se publicó la primera adaptación televisiva del manga creado por Eiichiro Oda.

Fue gracias a una publicación en Twitter que pudo conocerse este material inédito para la mayoría de los seguidores de One Piece.

Se sabe que el proyecto se estrenó en 1998, un año antes que Toei Animation emitiera la versión oficial del ahora conocido anime.

El video es parte de un OVA realizado por Production IG para el Jump Super Anime Tour de 1998. Dicho evento proyectó aquel especial de One Piece en algunos cines japoneses antes que fuera adaptado al formato casero o VHS.

just reminded myself of the One Piece OVA that Production I.G. made a year before Toei's anime started - its very different from the anime we have now but it has its own charm in a way and some pretty good sakuga throughout pic.twitter.com/dzB0cGBW06