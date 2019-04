Kit Harington: “Si están decepcionados de la temporada, no me importa”

Tras la gran expectativa por el estreno de la última temporada de ‘Game of Thrones’ (‘Juego de Tronos’), uno de sus protagonistas, Kit Harington, contestó a los críticos de la serie de HBO, quienes –en su mayoría– calificaron de “decepcionante” a la octava sesión.

“Pienso que no importa lo que piensen de esta temporada, y no quiero parecer malvado con los críticos aquí, pero cualquiera que sea el crítico pasa media hora escribiendo sobre esta temporada y hace su juicio (negativo) al respecto, en mi cabeza pueden irse a la m... ellos mismos. Porque sé cuánta presión ejercen las personas y sé cuántas noches de insomnio trabajando o de lo contrario la gente tuvo en este programa. Porque les importaba la historia. Porque se preocuparon por no decepcionar a la gente”, dijo a la revista Esquire el actor que da vida a Jon Snow.

Pero la respuesta no quedó ahí, el actor también se dirigió a los fanáticos de la serie y minimizó la apreciación de la sintonía. Aunque, el domingo, luego de 20 meses de ausencia, la serie rompió el récord de audiencia con 17,4 millones de espectadores.

“Si la gente se siente decepcionada por eso, no me importa una m..., porque todos hicieron todo lo posible. Al final, nadie más fanático del show que nosotros, y lo estamos haciendo por nosotros mismos. Eso es todo lo que podríamos hacer, de verdad. Y estaba feliz de que llegáramos al final”.

Para Kit Harington, la octava temporada de ‘Game of Thrones’ tuvo claro el personaje principal: el mundo ficticio que crearon.

“En esta temporada, nos hemos vuelto un poco filosóficos acerca de todo esto y lo que podría significar. Ya sabes, tratando de dar sentido a estos últimos ocho años de lo que hemos estado haciendo. Para mí, realmente, sentí que el mundo era el personaje principal. Sí, podrías apuntar a Jon, o Dany, o Tyrion, o Lannister. Puedes señalar a cualquiera de los personajes y hacer que su caso sea una ventaja. Y Jon está definitivamente en esa categoría”.

Además, a pesar de que en marzo reveló que se sentía “aliviado” por dejar la serie, en la reciente entrevista, contó que al inicio no entendía el guion de ‘Game of Thrones’. “(Decía) creo que es algo raro, pero hagámoslo. Me encantaría conseguir esto. Y creo que eso es lo que las personas sienten cuando empiezan a verlo”.