Game of Thrones [EN VIVO]: dónde y cómo ver el 8x02 de la exitosa serie de HBO

Game of Thrones 8x02 en vivo online | La gran expectativa que ha generado entre el público lo que podría ser la parte más importante de la serie continúa. Game of Thrones temporada 8 se están emitiendo y en redes sociales los seguidores de la historia basada en los libros de George R.R. Martin se encuentran entusiastas.

Solo quedan cinco episodios para saber quién vencerá al Rey de la noche y sobre todo quién se alzará sobre los siete reinos y se siente en el imponente Trono de hierro. ¿Dónde podrás ver en vivo Game of Thrones 8x02? Aquí tendrás la respuesta.

A pesar que Juego de Tronos no terminará oficialmente este año, ya que se confirmó un "spin-off", la cual contará con actores de la talla de Naomi Watts y Georgie Henley, la serie concluirá con la historia basada en los libros "Canción de hielo y fuego".

¿A qué hora y por qué canal veremos "Game of Thrones" en España?

CANAL: "Juego de tronos" será transmitido vía HBO España.

HORA: lunes 22 de abril a las 3:00 a.m.

¿Cuándo se estrena Game of Thrones 8x02 temporada final?

Domingo 21 de abril del 2019

Precios de servicios para ver Game of Thrones temporada final

HBO GO y HBO Now: HBO GO son las plataformas en las que podrás disfrutar el contenido por un mes gratis. Pasado este periodo de prueba, el nuevo usuario podrá cancelar la suscripción. Aquí te mostramos los precios de la suscripción mensual:

- Perú: 31.90 soles al mes.

- México: 149 pesos al mes.

- España: 7,99 euros al mes.

- Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

- Colombia: 29.900 pesos al mes.

- Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Horario de Game of Thrones en HBO Latinoamérica

- Perú: 8:00 pm

- Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

- México: 8:00 pm

- Colombia: 8:00 pm

- Brasil: 10:00 pm

- Ecuador: 8:00 pm

- Chile: 10:00 pm

- Argentina: 10:00 pm

- Venezuela: 9:00 pm

- Bolivia: 9:00 pm

- Uruguay: 10:00 pm

- Paraguay: 10:00 pm

- Panamá: 8:00 pm

- Costa Rica: 7:00 pm

- Cuba: 8:00 pm

- Guatemala: 7:00 pm

- Honduras: 7:00 pm

- Nicaragua: 7:00 pm

¿Qué pasará en el Game of Thrones 8x02?

El avance que muestra parte del segundo episodio de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' se puede que Jaime Lannister, será sometido a juicio tras su llegada a Winterfell. Además, se puede escuchar a Daenerys decir a Jaime que “de niña, antes de dormir, mi hermano solía contarme sobre el hombre que asesinó a nuestro padre y de todas las cosas que nosotros le haríamos”. Es porobable que la ‘Madre de Dragones’ de la orden para encerrar a Jaime mientras piensa qué hacer con él.

No solo eso, ya que en la conversación que tienen Sansa Stark y Daenerys es probable que Jaime confiese la traición de Cersei y su trato con la Compañía Dorada. Por otro lado, Jon Snow debe tomar la decisión respecto a la importante revelación de Sam quién contó que Snow es hijo legítimo de Rhaegar Targeryen y Lyanna Stark y su nombre real es Aegon Targeryen, por lo tanto es el verdadero heredero de los Siete Reinos. Ante esto deberá decidir si reclama el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos.

Adelanto de Game of Thrones 8x02

¿Cuánto durarán los capítulos de la última temporada de Game of Thrones?

- Segundo capítulo: 58 minutos

- Tercer capítulo: 60 minutos (1 hora)

- Cuarto capítulo: 78 minutos (1 hora, 18 minutos)

- Quinto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

- Sexto capítulo: 80 minutos (1 hora, 20 minutos)

¿Cuántas temporadas tiene Game of Thrones?

Hasta la fecha, Game of Thrones cuenta con siete temporadas y 68 capítulos. Este 14 de abril de 2019 se estrenó la última temporada. La afamada serie terminará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 8 de Game of Thrones?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

¿Cuáles son las casas de Game of Thrones?

- Casa Stark

- Casa Baratheon

- Casa Lannister

- Casa Targaryen

- Casa Greyjoy

- Casa Tully

- Casa Arryn