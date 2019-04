Boku no Hero manga 225 español: ¿Himiko Toga es derrotada? [SPOILERS]

El manga 225 de Boku no Hero (My Hero Academia) saldrá esta semana trayendo grandes sorpresas sobre la 'Liga de Villanos' y en especial de la excéntrica Himiko Toga. La batalla contra el 'Ejército de Liberación de Habilidades' recién comienza en el capítulo 225 de la serie.

Pese a que aún no ha sido publicado por diversas fuentes oficiales, ya hay spoilers en la web sobre el combate femenino entre Toga y Chitose Kizuki, una de las ejecutivas del ejército liderado por el empresario Re Destro. Según la descripción del personaje, se afirma que "puede convertir las cosas que toca en un detonador, no hace mucho daño, pero lo cubre con números abrumadores".

En las imágenes extraídas del manga se observa como Toga pasa difíciles momentos durante su lucha contra Chitose mientras que esboza una sonrisa a pesar de sus graves heridas ¿Tendrá alguna estrategia oculta? Tendremos que esperar un día más para conocer el desenlace de la pelea.

Hay Dios mío que le hicieron a nuestra Toga.



Páginas del manga capitulo 225 de Boku No Hero Academia / My Hero Academia pic.twitter.com/23n0xt20gs — Mr.Hero Academia (@MrAcademiaDX) 18 de abril de 2019

Mucho se especula sobre las habilidades explosivas de la nueva villana y en que se diferenciarían con las de Bakugo, el joven rival de Izuku Midoriya. Una de las teorías de los fans en internet asegura que el efecto de consumir su propia sangre convertiría a Toga en una versión más poderosa de si misma.

My Hero Academia (Boku No Hero) es la obra del mangaka Kohei Horikoshi publicada en la famosa revista nipona para jóvenes desde el 2014. La historia sigue las aventuras de Midoriya, quien vive en un mundo donde todos tienen poderes o ‘quirks’ menos él. No es hasta que se encuentra con el poderoso All Might que comienza su carrera en convertirse en el héroe más grande de todos.