Tatte no Yuusha: anime entra en su segunda parte y lanza nuevo opening

Uno de los animes que se ha establecido como uno de los mejores de la temporada es ‘Tatte no Yuusha no Nariagari’, o simplemente conocido como Tatte no Yuusha (El héroes del escudo), que fue estrenado el 09 de enero de este año y que se encuentra en transmisión hasta la fecha y que estando ya en el capítulo 15 ha entrado en su segunda mitad.

Uno de los motivos por los cuales Tatte no Yuusha ha tenido tan buena aceptación es porque es un anime del género shonen, subgénero ‘Isekai’, que se caracteriza por contar historias que suelen comenzar en un mundo de fantasía o que por el contrario comienzan en un mundo común y que de un momento a otro se traslada al protagonista a un mundo alterno en donde tendrá que vivir una serie de aventuras.

Tatte no Yuusha nos cuenta la historia de Naofumi Iwatani, quien es un estudiante de universidad exitoso, que tiene gustos otakus. Todo en su vida transcurre de manera normal hasta el momento en que es transportado o invocado a un mundo de fantasía en donde le informan que él es un héroe, el héroe del escudo.

Pero para su sorpresa no se encuentra solo, sino que otros 3 jóvenes fueron invocados junto con el a este curioso mundo, cada uno es considerado un héroe y cuentan con un arma, están el ‘Heroe del arco’, el ‘Héroe de la espada’ y el ‘Héroe de la lanza’, el único que no cuenta con un arma es nuestro protagonista.

Pese a que Naofumi es considerado como un héroe, el trato que le dan es discriminatorio, comenzando que el rey del lugar no lo considera, nadie se quiere unir a su grupo para empezar a vivir una aventura y terminan traicionándolo, lo cual termina convirtiéndolo en una persona fría y cerrada.

El joven ‘Héroe del escudo’ tendrá que esforzarse por su lado para poder fortalecerse y conseguir compañeros de confianza, es así como empieza la aventura de Naofumi y su vida en este ‘Isekai’.

Al entrar en su segunda mitad, Tatte no Yuusha estrenó un nuevo opening, MADKID – Faith, que posiblemente se esté escuchando hasta el final de la serie.

Escucha aquí el nuevo opening de este anime