Game of Thrones: 'Jon Snow' casi pierde un testículo por montar al dragón [VIDEO]

El episodio 8x01 de Game of Thrones presentó el inicio de lo que será la última temporada de la producción de HBO. Mientras que algunos lamentan que la serie acabe luego de ocho temporadas, los responsables de GoT buscan cerrar con broche de oro los últimos episodios de la ficción.

Es en una de las escenas grabadas del primer episodio de la octava temporada que casi ocurre una tragedia ¿Recuerdas ver al 'joven lobo' montando al dragón Rhaegal de Daenerys Targeryen? Si bien la secuencia gustó a la mayoría, habría alguien que no la disfrutó en ninguno de los sentidos.

Se trata del actor Kit Harington, quien caracteriza a Jon Snow, el peor afectado por la situación ¿La razón? Los violentos y bruscos movimientos del 'dragón' al momento de montarlo en el set de 'Juego de Tronos'.

El guión del episodio indicaba que debían emplearse muchos efectos visuales y los actores debían sentarse en un "buck" electrónico que hacía de toro mecánico para emular a la inmensa bestia mitológica. En teoría, Harington se debió mantener seguro y bastante unido a la máquina pero en uno de esos bruscos movimientos de 'vuelo', una de las partes más nobles del actor quedó atrapada en las escamas de Rhaegal.

Kit especificó: "Hubo un momento en el que Jon casi se cae del dragón (los giros son tan violentos como este) y mi bola derecha quedó atrapada, y no tuve tiempo de decir que pare", dijo Harington en un video detrás de escena. "Me estaban dando vueltas. En mi cabeza, pensé: 'Así es como termina, con esta pelota que me mueve alrededor de mis testículos. Literalmente'".

Si aún no ves la escena, acá te dejamos un clip donde se muestra como el verdadero heredero de los siete reinos se convierte en un jinete de dragones al ser invitado por Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a montar a uno de sus colosales 'hijos'.