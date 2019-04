Game of Thrones 8x02: ¡Se preparan para la guerra! Mira aquí las imágenes exclusivas

Este domingo 21 se estrenará el segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones, el cual estará centrado en el juicio de Jaime Lannister por parte de Daenerys, así como la llegada de los caminantes blancos.

En horas de la mañana, se revelaron nuevas imágenes de Game of Thrones 8x02, del cual aún no se sabe el nombre. La semana pasada se estrenó la octava temporada de GOT y solo tendrán seis capítulos. Sin embargo, HBO anunció que habrá un documental una vez termine el último episodio.

En las imágenes se puede ver a Lady Mormont, la pequeña líder de la Isla de Osos frente a muchos, usando una armadura. Al parecer, no se quedaría de brazos cruzados en la gran guerra que se acerca. Tenemos también un vistazo a Jon Snow junto a Arya.

Daenerys, Jorah Mormont y Varys también aparecen en el mismo lugar que los hermanos, que parece ser la cripta de los Stark. Se encontrarían planeando cómo pelear contra los Caminantes Blancos. Vemos también a Bran junto al árbol tallado. ¿Una nueva visión?

Jaime Lannister se encuentra en pleno juicio ante Daenerys, por los cargos de haber asesinado a su padre y haber arrojado a Bran Stark en la primera temporada. Las siguientes imágenes son de Sansa Stark, Ser Davos, Missandei, Gusano Gris y Tyrion Lannister.

El pasado episodio sucedió algo que muchos fans estaban esperando con ansias, Jon Snow se enteró la verdad gracias a Samwell Tarly, quien le contó que en realidad es un Targaryen. En Game of Thrones 8x02 se verá si es que tiene la valentía de contárselo a Daenerys, o no.

En la parte de arriba podrás encontrar las demás fotografías.