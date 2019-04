Game of Thrones registra un récord histórico con el primer capítulo de su última temporada

Una serie imparable. Millones de fanáticos quedaron satisfechos luego de ver el esperado estreno de Game of Thrones 8x01 y tal acogida se registró en las cifras de audiencia publicadas.

Los resultados mostrados son increíbles, ya que el primer capítulo de la octava y última temporada de Game of Thrones fue visto por 17,4 millones de espectadores en Estados Unidos en HBO, HBO Now y HBO GO.

Esta supera a la marca anterior, la cual fue de 16,9 millones en el capítulo final de la séptima temporada, mientras que en el primer capítulo se registró 16,1 millones de espectadores.

Según comentaron representantes de HBO, la audiencia en la plataforma HBO NOW, creció en un 50% en comparación a las que tuvieron en el final de la temporada 7 de GOT y que duplicaron a las de su estreno.

Además, las cifras no solo se registraron en la televisión, ya que en redes sociales "Winterfell", nombre del capítulo, se convirtió en el más comentado en su historia, llegando a los más de cinco millones de tuit y 11 millones de menciones en lo últimos días.

Game of Thrones: ¿Quién es Harry Strickland y qué es la Compañía dorada?

Harry Strickland es el jefe de la Compañía Dorada, un grupo de mercenarios formado principalmente por exiliados de Westeros. El mismo Strickland era parte de la familia comprometida con la Casa Blackfyre, grupo que fue exiliado durante la Rebelión de Fuegoscuro ocurrido durante el gobierno Targaryen.

En los libros, los fanáticos se encuentran con él cuando Tyrion Lannister y Jorah Mormont, ambos exiliados de Westeros, se unen al grupo como parte de su camino para llegar a Daenerys Targaryen en Meereen.