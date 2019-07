Avengers: Endgame: fans 'huyen' de redes tras filtración de 5 minutos [VIDEO]

¡Aléjate de las redes sociales! A escasos días del estreno de Avengers: Endgame, miles de fans quedaron desconcertados por la filtración de 5 minutos que se dio en Internet.

Con el inicio del tour de prensa de el cast oficial de Avengers y los directores de la cinta, Anthony y Joe Russo, fans esperaban que escenas de la película no sean expuesta ante la prensa internacional; lamentablemente esto sí sucedió. Con la llegada a Asia de los actores y productores, una función para periodistas expuso los minutos que hoy son un dolor de cabeza para todos los fanáticos de Marvel.

Si bien hay fanáticos que han logrado ver estas escenas, hay otro grupo que está evitándolos e incluso iniciando una campaña en redes 'contra los spoilers'. En redes sociales como Twitter, fans están pidiendo a otros usuarios que respeten la privacidad de la película y sobre todo la del espectador. "Hemos pasado por 21 películas, más de una década, no es justo que pasen estas cosas", escribió un usuario pidiendo no más adelantos de la cinta de Marvel.

En conversación con el portal Box Office Pro, Joe y Anthony Russo enterados de la filtración, pidieron a sus seguidores llegar de forma limpia a Avengers: Endgame, y sobre todo dejar de propagar los spoilers en la red.

"Vamos a escribir una carta por estos días en la que se les pedirá a todos que se mantengan fuera de Internet. Esas imágenes tienen más spoilers que el anterior. El mundo está conectado a través de las redes sociales, y la información viaja en cuestión de segundos", dijo Joe Russo a Box Office Pro.

Fans reaccionan a la filtración de Avengers: Endgame:

Gente, dare un aviso importante, en 11 dias vere end game, sera MUY jodido no spoilearme, casi me spoileo pero desvie la mirada, asi que usare mi tactica anti spoilers, para infinity me funciono, espero esta vez igual, usare poco las redes! Pero igual subire videos y poco mas... pic.twitter.com/Q7LYiw1lIQ