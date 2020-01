GOT y las actrices del cine para adultos que han participado en la serie[VIDEO]

Los productores de la exitosa serie Game of Thrones se han esforzado en conseguir un gran casting y lo han logrado. No importa si se la hayan jugado contratando a alguien con nula experiencia en la industria del espectáculo o que se hayan dedicado al cine para adultos.

Uno de los actores del programa de HBO quien interpretó a Ser Gregor Clegane en la temporada cuatro de la serie, llamado Hafþór Júlíus Björnsson. Tal vez lo conozcas mejor como ‘La Montaña’. Hasta ese momento, el atleta islandés no había tenido experiencia alguna como actor hasta que llegó al set de Game of Thrones.

La serie es conocida no solo por estar basada en los libros de George R. R. Martin y porque no tienen problemas con acabar con la vida de los personajes principales y favoritos de los fanáticos. Game of Thrones también es famoso por sus escenas eróticas donde los actores dejan poco a la imaginación.

Por eso, no es de sorprender que se necesiten contratar a personas que no tienen tabús o vergüenza frente a cámaras para escenificar una toma sexual. Entonces, ¿quién mejor que actrices del cine para adultos?

Game of Thrones está por llegar a su final tras ocho años al aire. Recordemos a los personajes de la serie de HBO que participaron también en la industria del entretenimiento para adultos.

Sibel Kekilli

Una de estas actrices que participó en el cine para adultos es Sibel Kekilli, quien interpretó a Shae. Ella fue la primera amante de Tyrion Lannister y también sirvió a Sansa Stark como su criada.

Sibel Kekilli interpretó a Shae en Game of Thrones.

A muchas personas les tomó por sorpresa su muerte a manos del propio Tyrion Lannister, pero otro dato que no pasó desapercibido fue el hecho que Sibel Kekilli estuvo involucrada en la industria pornográfica.

La actriz participó en varias películas para adultos con el nombre de Dilara entre los años 2000 y 2004, cuando un director de casting la descubrió. A partir de entonces, la alemana pasó a protagonizar en Contra la Pared, una aclamada película que ganó varios premios.

Sahara Knite

¿Alguna vez te preguntaste si a las actrices que aparecían en los burdeles de Westeros estaban cómodas (o si tenían frío)? La mayoría de ellas trabajo en el cine para adultos.

Un ejemplo es Sahara Knite, quien interpretó a Arneca, una de las prostitutas más valiosas en el prostíbulo de Meñique. En la primera temporada, estuvo en varias escenas eróticas junto a Theon Greyjoy.

La actriz inglesa participó en más de 90 películas para adultos bajo el seudónimo de Saeeda Vorajee. Durante su participación en Game of Thrones estuvo en una de las escenas más polémicas junto a Esme Bianco.

Aeryn Walker

El rol de la esposa de Craster, quien aparece por primera vez el cuarto episodio de la cuarta temporada, fue interpretado por la actriz Aeryn Walker. La estrella del cine para adultos de origen australiano es conocida en la industria pornográfica por hacer cosplay y vestir con ropa de estilo medieval.

Aeryn Walker personificó a una de las esposas de Craster.

Aeryn Walker compartió su emoción en YouTube cuando se enteró que había sido escogida para participar en Game of Thrones.

En el video publicado en 2013, cuenta que contacto a varias actrices de la industria pornográfica para ver si podía conseguir un papel en la serie de HBO y lo logró.

Maisie Dee

Maisie Dee le dio vida al personaje de Daisy.

El casting de la actriz de cine para adultos Maisie Dee fue tan espectacular que los productores decidieron crear un personaje especial para ella. Seguro la recuerdas como una de las prostitutas del burdel de Meñique en las primeras temporadas de Game of Thrones. Fue una de las víctimas del sadismo de Joffrey.