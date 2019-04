Game of Thrones 08x02 [TRÁILER]: "The Righful Queen" muestra el juicio de Jaime [VIDEO]

Game of Thrones no nos deja respirar ni un minuto. GOT 08x01 nos dejó con más preguntas que respuestas, sin embargo, el adelanto del siguiente episodio nos deja con ganas de seguir viendo.

El avance de Game of Thrones 08x02 nos muestra uno de los momentos que más hemos estado esperando, la llegada del Rey de la Noche a Invernalia mientras que todos se están preparando para la guerra.

El tráiler de GOT 08x02 empieza con el juicio que le harán a Jaime Lannister, quien fue visto por Bran Stark al final del primer episodio. Si bien el 'Matarreyes' había jurado pelear con ellos, se le acusa de crímenes como matar al padre de Daenerys y el intento de asesinato al mismo Bran.

También vemos a la 'Madre de los Dragones' y Sansa Stark teniendo una conversación sobre Cersei Lannister, al parecer, esto sería después del juicio y lo habrían perdonado a Jaime.

El momento cumbre de GOT 08x02 es el encuentro entre Daenerys y Jon Snow. ¿Este se atreverá a decirle la verdad? Por otro lado, Tormund llegó a Invernalia y conversa con el 'Rey en el Norte' sobre la llegada del Rey de la Noche.

Al final vemos como todos se están preparando para la Gran Batalla, la cual sucederá en el tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Aquí podrás ver el adelanto de GOT 08x02.