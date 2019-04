Game of Thrones 08x01: Jon Snow se entera que es Aegon Targaryen [VIDEO]

Game of Thrones 08x01 volvió por todo lo alto. El primer episodio, titulado "Winter is Here" de la octava y última temporada empezó con la llegada de Daenerys Targaryen y Jon Snow a Invernalia ante la atenta mirada de todos los norteños.

Uno de los encuentros más esperados de GOT 08x01 fue el de Sansa y Daenerys, a quien no ve con buenos ojos pues sabe que no tienen suficientes alimentos para el ejército de la 'Madre de los Dragones'.

A pesar que Qyburn le dijo a Cersei que los caminantes blancos habían atravesado el muro, la reina de Desembarco del Rey no se inmutó y sigue con su plan de quedarse en su lugar sin ayudar al norte. Por otro lado, Euron Greyjoy, tras conseguir a la Compañía Dorada, trata de seducirla una vez más, teniendo éxito.

Al verse traicionada por Jaime Lannister, Cersei no tiene más remedio que contratar los servicios de Sr Brown para que se cole en Invernalia y mate a ambos hermanos. Mientras está sucediendo eso, Theon logra rescatar a Yara, quien fue capturada por Euron Greyjoy.

Por otro lado, Daenerys se preocupa porque sus dragones no han comido lo suficiente y acude con Jon Snow para poder verlos. Es ahí cuando ocurre lo que todos los fans de Game of Thrones 08x01 estaban esperando, Jon montando a uno de los dragones.

El momento más triste llega cuando Samwel Tarly se entera que tanto su padre como su hermano fueron quemados por Daenerys. Al salir de la sala, se encuentra con Bran Stark, quien le comenta que es justo decirle la verdad a Jon Snow.

Ambos compañeros se encuentran en la cripta de todos los Stark y al principio le comenta sobre sus familiares, para luego decir la verdad tan esperada por todos: que en verdad es el legítimo rey del Trono de Hierro, es hijo de Lyanna Stark y el príncipe Rhaegar, Aegon Targaryen.

Obviamente, Jon Snow no le creía e incluso sintió que le estaban mintiendo o que era una traición a Daenerys y lo único que tiende a hacer, es salir corriendo pues se siente contrariado.

Tordmund y Beric Dondarrion llegan al Castillo Negro donde encuentran a un pequeño que había sido asesinado por el Rey de la Noche. Ambos conversan sobre cuánto le tomaría al ejército llegar a Invernalia y si podrían hacerlo más rápido.

Al final de Game of Thrones 08x01 vemos llegar a Jaime Lannister a Invernalia, sin embargo, es captado por Bran Stark.