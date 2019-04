ASSISTIR TV [EN VIVO] Game of Thrones 08x01 ESTRENO HOY

Assistir TV EN VIVO | Game of Thrones (GOT 08x01) Temporada 8 capítulo 1, consulta aquí la hora y canal por país. ¡Atención fans! HBO no es el único canal que pasará el estreno de Game of Thrones 8x01, pues también existe otro canal que transmitirá el primer episodio de la octava y última temporada completamente gratis.

Estamos hablando de Assistir TV EN VIVO. El canal de de Brasil pasará GOT 8x01 para toda Latinoamérica (20:00 hora peruana). Sin embargo, solo será el primer episodio, por lo que para ver los siguientes episodios, tendrás que adquirir el paquete HBO.

A través de sus redes sociales, la cadena emitió un comunicado donde detalla la manera en que podrán ver Game of Thrones 8x01, Winter is Here, capítulo que tendrá una duración de 54 minutos.

Desde el viernes 12, las señales de HBO se liberaron para que todos los fanáticos de GOT puedan ver absolutamente todas las temporadas. Sin embargo, esto será hasta el día de hoy, que se estrene Game of Thrones 8x01.

¿A qué hora ver Game of Thrones 8x01?

-México: 8:00 p.m.

-Panamá: 8:00 p.m.

-Ecuador: 8:00 p.m.

-Colombia: 8:00 p.m.

-Perú: 8:00 p.m.

-Venezuela: 9:00 p.m.

-Chile: 10:00 p.m.

-Argentina: 10:00 p.m.

-Bolivia: 9:00 p.m.

-Uruguay: 10:00 p.m.

-Paraguay: 10:00 p.m.