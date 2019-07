Game of Thrones: 'Daenerys' envían sorpresivo mensaje a fans previo a temporada 8

A poco del inicio de la temporada 8 de Game of Thrones, en redes sociales sus protagonistas comparten fotos y mensaje para todos sus fanáticos.

Una de las más activas en Instagram sin duda es Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la serie. Con un sutil mensaje, la intérprete reveló cómo realmente lucen sus dragones, a los que ella cariñosamente apoda 'sus bebes'.

La Rompedora de cadenas y madre de dragones, subió a su cuenta de Instagram una divertida imagen donde se la puede ver "montada" sobre uno de sus 'hijos'.



"Yo y mi bebé dragón (Drogon). Muy emocionada de que todos ustedes vean el final de nuestra serie", escribió la actriz previo al estreno de Winter is Here (El Invierno está aquí), primer capítulo de la temporada 8 de Game of Thrones.

Emilia Clarke y el resto del elenco se viene despidiendo de sus respectivos personajes en las redes sociales y de los fans de Game of Thrones. Varios de los intérpretes están iniciando nuevos proyectos y otros se está tomando un tiempo para descansar.

¿Con cuántos episodios contará la temporada 8 de Game of Thrones?

La última temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis capítulos que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.

Sin embargo, el escritor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ manifestó su molestia el pronto fin de ‘Juego de Tronos’ y reflexionó sobre el largo camino que han recorrido los habitantes de ‘Westeros’ a lo largo de las ocho temporadas de la serie.

Martin respondió: "No creo que deba ser la temporada final. Pero aquí estamos. Me parece que acabamos de empezar la semana pasada. ¿Ha sido más largo que eso? El tiempo ha pasado en un borrón”, finalizó.