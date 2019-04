Game of Thrones: escena entre Ned Stark y Gendry expuso quién tendrá el Trono de hierro

Game of Thrones (GOT) regresa esta noche y fanáticos están más que ansiosos por saber qué pasará en el 8x01 de GOT.

Si bien las teorías en torno a Juego de Tronos abundan en la red, las escenas claves de las temporadas pasadas están resurgiendo horas antes del gran estreno. Veamos qué pasó en la temporada 1 entre Ned Stark y Gendry.

En la temporada 1 de Game of Thrones la presencia de Gendry no pasaba de ser un bastardo de Robert Baratheon, rey en aquel entonces. Si bien él y Arya Stark lograron escapar de King’s Landing tras la muerte de su padre, todos sabemos que el joven puede reclamar el Trono de Hierro y por tal motivo, ser rey de los Siete Reinos.

Joe Dempsie (Gendry) en conversación con Men’s Health trajo al recuerdo la conversación que sostuvo su personaje con Ned Stark en el cuarto capítulo de la primera temporada.

“Hay una línea en la primera temporada que ves a Gendry mirar a Ned Stark; este le pregunta por su madre y él le dice que no recuerda nada de ella, aparte del hecho de que era rubia y que solía cantarle. Es una de esas cosas en las que te fijas. ‘¿Escriben líneas que no significan nada o líneas que parecen tener un significado que nunca se vuelven a abordar?’. Estaba un poco intrigado por ver lo que eso podría significar y qué impacto podría tener políticamente en la influencia de Gendry”, exclamó.

De ser así, esta versión encaja con una de las teorías de los fans, aquella que dice que Gendry es hijo de Cersei Lannister, quien pudo haber fingido un aborto para que Jaime no vaya contra el niño. Además, esta idea coincide con el hecho de que la reina perdió un hijo al nacer.