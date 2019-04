Dragon Ball Super: Gokú alcanza el modo 'Ohzaru' igual que Broly en impactante Fan Art

Tras finalizar la saga del 'Torneo de la Fuerza', la serie de Dragon Ball Super quedó en 'stand by', sin embargo, Akira Toriyama estrenó una nueva película donde Broly y Gogeta se volvieron canon en la historia del anime. Así mismo, el manga continúa gracias a Toyotaro.

Dragon Ball Super: Broly no solo conquistó la taquilla de los países, sino que añadió personajes nuevos y otros que los fans esperaban con muchas ansias. El saiyajin legendario, Broly, por ejemplo, terminó convirtiéndose en amigo de Gokú. ¿Lo veremos en el manga?

Este mismo personaje logró superar en más de una ocasión a nuestro guerrero Z, así como a Vegeta. Sobre todo cuando desató todo su poder y se quedó en modo 'Ohzaru' sin llegar a convertirse en este. Paragus, su padre, explicó que Broly dominó el poder del simio sin llegar a transformarse, sin embargo, llegó a perder la locura.

En esta fase, el saiyajin obtuvo grandes poderes con los que venció a Gokú Ssj God. Incluso le hizo pelea al Ssj Blue. Ahora salta la pregunta, ¿Gokú también podría lograr esto? Esta fase hace ver al guerrero irradiado en locura y sin tener control sobre sí mismo.

Gokú modo 'Ohzaru'. Foto: CELLMANart

Un fan (@CELLMANart) de Dragon Ball Super decidió crear un Fan Art donde se puede ver a Gokú en modo 'Ohzaru' controlado. "Gokú: Ikari (ira). forma trató de dibujar un cuerpo más realista; específicamente el brazo. No se pegue con él porque es un dolor a la sombra", se puede leer en su publicación.

Goku: Ikari (Wrath) Form



Tried drawing a more realistic body; specifically the arm. Won't be sticking with it cause it's a pain to shade. pic.twitter.com/aBvnuURO9g