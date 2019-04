Game of Thrones: Sitio de apuestas te paga por adivinar qué personajes mueren

Estamos exactamente a dos días para que se estrene la octava y última temporada de "Game of Thrones" y muchos fans se siguen haciendo bastantes preguntas, ¿quién se alzará con el trono? ¿cómo derrotarán al Rey de la Noche? ¿quiénes van a morir?

Desde que se estrenó "Game of Thrones", los fanáticos aprendieron a no encariñarse demasiado con los personajes principales, pues la serie de HBO ha demostrado que no son indispensables y pueden morir en cualquier instante.

"Game of Thrones" octava temporada no será ajeno a ello y empiezan a circular diversas teorías sobre quiénes podrían morir. ¿Será Cersei Lannister? ¿Jon Snow o tal vez Daenerys Targaryen? Incluso podría ser Arya Stark pues la actriz, Maisie Williams, dijo que no viviría.

Ante esto, una conocida casa de apuestas, Inkabet, ha decidido jugar con el destino de todos los personajes de Westeros. Ha sacado cuatro opciones para poder apostar, "Temporada 8 - Muere", "¿Podrá Tyrion Lannister montar un dragón?", "¿Matará Jon Snow al Rey de la Noche?" y "¿Quién controlará Westeros?".

Resultados de Game of Thrones. Foto: Inkabet

Sin embargo, la primera opción es la más importante. En ella aparecen la mayoría de personajes de la octava temporada de "Game of Thrones" y, al costado, el dinero que paga su muerte. Por ejemplo, tenemos a Cersei Lannister (1.025), Euron Greyjoy (1.03), Jaime Lannister (1.15), entre otros.

Esto podría ser mera diversión, pero no es así, pues contiene información que es considerada spoiler. Los personajes que pagan menos son los que tienen mayor probabilidad de morir, como los tres hermanos Lannister, Daenerys Targaryen, Varys, Beric Dondarrion y Melissandre.

Tasas de apuestas por cada personaje. Foto: Inkabet

Por otro lado, tenemos a los que podrían quedar vivos al final de la octava temporada de "Game of Thrones", Arya Stark (2.25), Jon Snow (2.20), Samwel Tarly (2.70), Sansa Stark (2.00), Brienne (2.00), entre otros.

El domingo 14 se estrenará "Game of Thrones" octava temporada. ¡Corren las apuestas!