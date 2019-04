Boku No Hero manga 224 español: ¡Shigaraki muestra un nuevo poder! [VIDEO]

¿Comenzó la guerra? Esta semana el manga 224 de Boku no Hero (My Hero Academy) presento el inicio del enfrentamiento entre la 'Liga de Villanos' liderada por Tomura Shigaraki y el ‘Ejercito de Liberación de Habilidades’ del empresario Re Destro.

El manga inicia con el Shigaraki discutiendo la estrategia que utilizarán contra los revolucionarios. Para vencer, el joven villano planearía utilizar al colosal ‘Gigantomaquia’ para arrasar contra los más de 111’000 miembros del bando contrario. La vitalidad de este ser sería la clave para contrarrestar aquellos números.

Con la ayuda del doctor del All For One, la Liga se dirigen al complejo de los libertarios mientras que son guiados por un héroe y miembro de los enemigos. El equipo se concentra en rescatar a Girán, quién fue secuestrado por los líderes del Ejército de Liberación.

Al momento de llegar al ‘área liberada’, los villanos son recibidos por dos miembros ejecutivos dando iniciando un gran ataque llamado ‘Festival de la Resurrección’. Es en ese momento que Tomura Shigaraki muestra una nueva habilidad.

Siendo amenazado por algunos soldados del ejército, el villano arremete con una gran velocidad desintegrando en un instante gran parte del cuerpo de sus rivales. Este gran despliegue de poder sería resultado del intenso entrenamiento que vivió al luchar por más de dos meses contra el guardían del All For One, Gigantomaquia.

Finalmente, el manga culmina con el inicio de una batalla entre Toga y una usuaria de un quirk a base de explosiones ¿Sobrevivirán los villanos? Tendremos que esperar una semana más para saber la respuesta a esa pregunta.