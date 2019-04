Avengers: Endgame: "El fin está cerca", nuevo tráiler revela último mensaje de Thanos

Ha pasado casi un año desde que Marvel Studios sorprendió al mundo con el trágico final de Avengers: Infinity War. Los fanáticos vieron como Thanos chasqueaba los dedos y eliminaba la mitad de la población incluyendo a los Vengadores.

Ahora en Avenges: Endgame los héroes restantes intentarán revertir esa acción y un nuevo teaser de Marvel les recuerda cuál es su objetivo y qué está en juego.

El nuevo spot se titula "The end is near" (El fin está cerca) y nos transporta al final de Infinity War resaltando los eventos post chasquido.

Las cosas comienzan con Thanos revelando su plan a través de una voz en off, acompañado por imágenes de sus acciones en Vormir, planeta remoto y árido, donde se encontraba la Gema del Alma. Casi de inmediato, la atención se desplaza al chasquido y vemos a los héroes desapareciendo uno por uno.



Al final del video, se puede escuchar al Doctor Strange diciendo su ahora icónica línea, "Ahora estamos en el final del juego".

Si bien Infinity War es una película que debemos ver antes del lanzamiento de Endgame, hay otras cintas del Universo cinematográfico de Marvel que los fanáticos deben de otra vez. Durante una entrevista la semana pasada, el director Anthony Russo dijo que Capitán América: Civil War tiene muchos vínculos con Endgame; definitivamente vale la pena echarle otro vistazo.

Avengers Endgame: ¿Sobrevivirá Capitán América? Chris Evans habla de su continuidad en el UCM

Consultado por su personaje, la estrella de Marvel aseguró que Avengers: Endgame servirá para completar el arco argumental del Capitán América. “Es el fin del arco, eso se puede decir, ¿no? Esta película proporciona una especie de final a muchos de…Hay un tapiz de 22 películas, ya sabes. Ha pasado por mucho”, manifestó hasta que fue intervenido por uno de los hermanos Russo. De seguir declarando, ¿hubiera dicho más de la cuenta?

Recordemos que el Capitán América no tuvo una participación tan destacada en la anterior cinta, Avengers: Infinity War, debido a las inmensas escalas de poder que trajo la inclusión de las gemas del infinito al campo de batalla. Los fans de Marvel y del ‘Primer Vengador’ esperan que, en esta oportunidad, Steve Rogers pueda repartir algunos golpes contra el ‘Titán Loco’.