One Piece: Stampede: nuevo tráiler expone a Luffy y grandes piratas en el Pirate Expo

Toei Animation sorprendió a los fans de Eiichiro Oda con un nuevo adelanto de One Piece: Stampede.

La película, que ya lleva un tiempo de promoción en redes sociales, es uno de los próximos proyectos de la franquicia que más expectativa está generando. Esta semana el estudio de animación nos ha presentado un nuevo tráiler cargado de acción, pero sobre todo de escenas propias del metraje.

Los personajes nuevos pasan del boceto a la animación con un delineado algo más fuerte de lo que viene a ser habitual en el anime, mientras que Luffy impone más que nunca con su característica mirada de enfado.



El tráiler de One Piece: Stampede comienza con Monkey D. Luffy sentado y emocionado por la nueva aventura. El video continúa y anuncia la próxima Pirate Expo, la cual reunirá a los piratas más fuertes del anime. Desde Mihawks a Sabo y más, este evento juntará a todos, y se pondrán a prueba toda su fuerza.

Como muestra el trailer de One Piece: Stampede, hay algunos piratas de Gol D. Roger que causan problemas, y Luffy está listo para enfrentarlos. Antes de que finalice el clip, los fanáticos ven al pirata utilizar el Gear Fourth.

One Piece: Stampede no cuenta ni con sinopsis oficial, ni un equipo especial detrás de su desarrollo. Teniendo en cuenta que este es el primer largometraje de la saga que no lleva “película” en su título, no sería raro pensar que Eiichiro Oda estaría alejado de esta producción.