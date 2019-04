My Hero Academia: Artista retrata como se verían Kirishima e Iida Tenya en su versión adulta

La cuarta temporada del reconocido anime My Hero Academia (Boku No Hero Academia) está cada vez más cerca, y para emocionar mucho más a los fanáticos, un joven artista de internet le ha regalado a sus seguidores dos obras que han sorprendido a todo el mundo.

Pese a que aún no se estrena su nueva temporada, el fandom de My Hero Academia (Boku No Hero Academia) sigue en aumento, más aún con la publicación semana a semana de los capítulos de su manga que cada vez se pone más interesante. Con el paso del tiempo los jóvenes héroes van creciendo y muchos se preguntan cuál podría ser el futuro de los protagonistas. Por este motivo un artista de internet ha retratado a dos conocidos personajes del anime pero en su versión adulta.

En esta ocasión se trata de Iida Tenya y Eijiro Kirishima, quienes fueron dibujados por el artista de internet, que es conocido por muchos fans como ‘Joshua chan’. Las dos obras se pueden ver a través de la cuenta de instagram de este fanático. Este dibujante se ha hecho conocido poco a poco ya que en ocasiones anteriores ha retratado también a otros héroes del anime como son: Izuku Midoriya, Todoroki Shoto, Katsuki Bakugo y el trío femenino Ochako Uraraka, Yaoyorozu Momo y Asui Tsuyu.

Lo que ha logrado captar nuevamente la atención de los miles de fanáticos de My Hero Academia (Boku No Hero academia), es la apariencia adulta que se le ha dado a los personajes, dando a sus ya conocidos atuendos una apariencia nueva y mucho más madura, digna de los héroes en los que se convertirán. Estos nuevos FanArts han hecho que la emoción de los fanáticos aumente y que se muestren ansiosos por el próximo estreno del anime.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí lo que fue el intro más reciente del anime