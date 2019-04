Avengers. Endgame: actores leen la versión infantil de Infinity War [VIDEO]

A pocas semanas del estreno de Avengers: Endgame, los protagonistas de la próxima cinta de Marvel Studios realizaron un pequeño skecth en el show de Jimmy Kimmel.

Sentados en un sofá, al lado de una chimenea, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans y otros actores leyeron el 'cuento infantil' de Infinity War.

Con el título de 'Era el Titán Loco Thanos', el libro cuenta con rimas los eventos más importantes de las tercera película de Los Vengadores.

Mark Ruffalo inició el relato: Buenas noches y bienvenido al momento intelectual, oratorio del absurdo. Soy el presentador de esta noche, en la cual relataremos un extracto de "'Era el Titán Loco Thanos'".

Con respecto a la escena en donde Thor apunta al pecho de Thanos en vez de su cabeza, los actores ofrecieron comentarios al respecto.

Chris Hemsworth dijo: “Al menos me acerqué lo suficiente como para realmente ir por algo, a diferencia del resto de los patéticos e inútiles...Avengers.

Mientras que Scarlett Johanson expresó: “ Sí, lo echó a perder”, Hemsworth no se quedó callado y respondió que es una suerte que eso no haya pasado, ya que entonces no tendrían la secuela Avengers: Endgame y un salario por aparecer en ella,

Avengers: Endgame se estrenará el 24 de abril a nivel nacional y será el cierre de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler de Avengers: Endgame