Game of Thrones: 'Ygritte' y 'Daenerys' obligan en vivo a Jon Snow a dar spoilers [VIDEO]

A menos de una semana del estreno de Game of Thrones, el actor que le da vida a Jon Snow, Kit Harington, hizo su debut como presentador de Saturday Night Live.

Pero su presentación no fue en solitario, en una de las secuencias del programa hicieron su ingreso Emilia Clarke y su esposa Rose Leslie. Quién también los acompañó en el show fue John Bradley, quien da vida a Samwell Tarly, en Juego de Tronos.

Como las bromas y el sarcasmo son parte del espectáculo, Kit Harington tuvo que soportar de parte de 'Daenerys Targaryen' y 'Ygritte' los comentarios referentes a lo que se verá próximamente en la temporada 8 de Game of Thrones.

#GameOfThrones | Emilia Clarke, John Bradley-West, Rose Leslie y hasta el Rey de la noche, acompañaron a Kit Harington en su monólogo inicial de #SNL pic.twitter.com/wKmyHBHBWW — TVADIKTO (@tvadikto) 7 de abril de 2019

'La rompedora de cadenas', Emilia Clarke, fue la primera en aparecer en escena y su presencia generó una gran ovación entre los fanáticos. Tras los gritos, 'Daenerys' se levantó para preguntarle a su compañero de reparto por alguna pista del desenlace. "Pero, Emilia, estás en la serie", le respondió Kit Harington, a lo que Emilia Clarke le contestó: "Lo sé, pero lo olvidé, ha pasado tanto tiempo desde la última temporada. Además, la mayor parte de mis escenas son hablando con un dragón, que no es más que una pelota de tenis en un fondo verde".

Pero ella no llegó sola, segundos después hizo su aparición Rose Leslie, actriz a la que el intérprete conoció durante el rodaje de Juego de Tronos y con quien posteriormente se casó. Si Harington creía que su esposa le preguntaría sobre el mismo asunto, ella lo corrigió. "No, eso me da igual. Lo que quiero preguntarte es... ¿cómo vamos a ganar dinero a partir de ahora?¿Puedes hacer que te crezca de nuevo la barba?".