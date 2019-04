X-Men: Mutantes tendrán que esperar 5 años para debutar en el MCU

Solo ha pasado un mes desde que Disney adquirió 20th Century Fox en su totalidad y con ello el regreso de algunas franquicias de Marvel Cómics, entre ellas, el famoso grupo mutante X-Men, Deadpool y Los Cuatro Fantásticos. La pregunta es: ¿Cuándo podremos ver a estos nuevos personajes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel? El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló al respecto.

Con el próximo estreno de la cinta X-Men: Dark Phoenix, Feige tuvo que responder ante la pregunta ante prensa sobre el destino de Wolverine, Magneto, Jean Gray y compañía una vez finalizada la serie de películas de FOX. Dark Phoenix será el final de la saga.

En conversación con el portal Gizmodo, el mandamás del MCU respondió: "Será en un tiempo. Todo está empezando y el plan quinquenal en el que hemos estado trabajando, y estábamos trabajando antes de que se estableciera todo eso. Así que realmente será mucho más. Para nosotros, tenemos menos información sobre cuándo y dónde [aparecerán los X-Men] en este momento y más solo el factor de comodidad. Lo bueno que es que ya están en casa. Que todos están de vuelta. Pero será un tiempo muy largo ".

Asimismo, Feige aclaró que los planes de Marvel Studios para la fase cuatro podrían variar dependiendo de las circunstancias o los eventos que ocurran alrededor de sus películas. Las nuevas franquicias no fueron incluidas en los planes.

“Por supuesto, eso no significa que esos planes no puedan ser cambiados. Después de todo, ¿cuánto tiempo supuestamente Marvel Studios planeaba hacer una película de 'Los Inhumanos' con Vin Diesel como Black Bolt? Varios años y un show terrible - cancelado más tarde, y mira dónde estamos ahora. Además, hubo un momento en el que Spider-Man no estaba destinado a ser parte de la lista de películas de Marvel Cinematic Universe, y ahora es uno de los personajes más queridos en ella”, precisó el responsable del MCU.

No obstante, no les quitó las esperanzas a los fans y aseguró que si bien los X-Men no están incluidos de momento, eso “no significaría que puedan aparecer antes de lo previsto”.

En ese sentido, el entrevistador se colocó en el lugar de los marvelitas e interrogó a Feige sobre los próximos planes para el MCU en la etapa posterior a Avengers: Endgame.

"La pizarra que estamos construyendo en los próximos cinco años [no es] manzanas con manzanas. Son dos cosas muy distintas y espero que se sientan muy distintas. Pero existe una mentalidad similar (…) Hay muchos planes e ideas y trabajo ya en marcha ¿Cómo podemos presentar nuevos personajes que incluso los fanáticos del hardcore, los fanáticos del cómic, apenas han conocido o apenas han escuchado? Eso también es muy emocionante ", respondió Kevin Feige.

Como hemos visto alrededor de los últimos 10 años, Marvel se ha caracterizado por trabajar con una milimétrica selección y planeación de sus películas para cada fase o etapa. Este hecho sería la principal razón de la gran ausencia de los X-Men en futuras películas del reconocido estudio ¿Tendremos que esperar hasta el 2023 para ver a los dirigidos por el profesor Charles Xavier en alguna película de ‘Los Vengadores’? Nadie puede asegurar lo que ocurra en el futuro, pero es un hecho que Marvel tiene grandes planes para ellos.