Better Call Saul: ¿Fanático de la serie? Tenemos malas noticias sobre temporada 5

Pésimas noticias para todos los fans. Los seguidores de la aclamada serie Better Call Saul al parecer tendrán que esperar un tiempo más para ver los nuevos capítulos de la ficción de AMC Networks.

De acuerdo a la presidenta de AMC, Sarah Barnett, la precuela de Breaking Bad no volverá a nuestras pantallas con su nueva temporada hasta el 2020.

Con la conclusión de la temporada 4 en octubre de 2018, donde la muerte de Chuck propició la transformación de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) en Saul Goodman, los fans esperaban que la temporada 5 llegue en el 2019 explorar más la historia.

En una entrevista con Vulture, Barnett señaló que esta nueva directiva es para asegurar que la serie mantenga su calidad en pantalla.

Better Call Saul: temporada 4

“La decisión de estrenar en 2020 fue impulsada por las necesidades de los talentos, que no forzaríamos si resultara en un peor espectáculo”, dijo Barnett.

Además, la ejecutiva reveló que el final de Better Call Saul está cerca, aunque no explicó exactamente cuánto tiempo falta para el gran final. Con esta información, Barnett fortalece lo dicho por Peter Gould, el co-creador de la serie, quien sabe que la historia de Jimmy McGill no le queda mucho tiempo de vida.