Avengers: Endgame: Maguire reapareció y habló de Holland y Garfield como Spider-Man

Si bien ha habido grandes películas de Spider-Man en la historia, ningún otro actor ha interpretado el papel como Tobey Maguire, o por lo menos eso dice un sector de fans de Marvel.

Desde su salida del personaje en el 2007 con Spider-Man 3, ya ha habido tres interpretaciones diferentes del Hombre araña hasta el momento, incluyendo al proyecto ganador del Oscar, Spider-Man: un nuevo universo. Si bien Maguire ahora está alejando de Hollywood, hace un par de días ha dado declaraciones sobre el trabajo de sus sucesores Andrew Garfield y Tom Holland.

Maguire se ha mantenido fuera del foco de atención desde que interpretó a Spider-Man, pero ha seguido contribuyendo con grandes actuaciones en películas como La jugada maestra y El gran Gatsby. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Tobey Maguire habló sobre lo que buscaba en futuros roles, junto con sus pensamientos sobre las otras interpretaciones de Spider-Man.

Si bien confesó que no ha visto todas las películas de Marvel, sí ha visto aquellas donde participó Andrew Garfield y Tom Holland; El Sorprendente Hombre Araña y Spider-Man: Lejos de Casa, respectivamente.

"Lo que he visto, lo he apreciado. Me gustan mucho los dos actores (Andrew Garfield y Tom Holland). Creo que ambos son super talentosos. Me gustan las opciones", agregó.

Spider-Man - Tobey Maguire

Spider-Man - Andrew Garfield

Spider-Man - Tom Holland