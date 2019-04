Marvel estaría planeando estrenar Doctor Strange 2 en 2020

Con toda la expectativa en torno a ‘Avengers: Endgame’, la película que cerrará la denominada ‘Saga del Infinito’, se ha conocido poco o nada de las siguientes producciones que tiene Marvel para su Universo Cinematográfico. Sin embargo, la revista online, Deadline, afirmó que para el 2020 podría llegar la segunda entrega de ‘Doctor Strange’.

Hasta el momento la única cinta que ya tiene fecha de estreno después de ‘Avengers: Endgame’ es ‘Spider-Man: Far From Home’, la cual llegará el próximo julio. Pese a que en el evento CinemaCon, realizado en Las Vegas, Disney mostró futuros proyectos gracias a la reciente compra de 20th Century Fox, no dio ninguna pista sobre los títulos ni las fechas de estreno de las películas que tiene planeadas.

Pese a esto, Deadline afirmó en un artículo, que Marvel Studios, comandado por su presidente Kevin Feige, estrenará dos films para el 2020. El primero sería la cinta en solitario de Black Widow, protagonizada por Scarlett Johansson, y la segunda ‘Doctor Strange 2’, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Además, indicaron que la compañía anunciaría las fechas de estreno después de la próxima película de los Vengadores.

“No se reveló cuáles serán las películas de Marvel para 2020 en la nueva fusión. La noticia es que se revelará después del estreno de ‘Avengers: Endgame’ a fin de mes. Los rumores son que serán la película independiente de Black Widow y Doctor Strange 2”, escribieron en el artículo.

Otras producciones confirmadas para la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel son ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’, con el regreso de James Gunn en la dirección, ‘Los Eternos’ y ‘Black Panther 2’. Después del próximo estreno del 25 de abril, que cerrará la ‘Saga del Infinito’, conoceremos más detalles de las futuras cintas.