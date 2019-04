The Suicide Squad: Idris Elba no será Deadshot en el reboot de la cinta

The Suicide Squad, es una de las películas que estrenará DC. Luego del fracaso de crítica y taquilla de la cinta estrenada en 2016, Warner no se ha rendido con la franquicia y confirmó el reboot del filme.

Según informa la revista Variety, el personaje de Deadshot, interpretado por Will Smith en la primera parte, no estará en esta versión.

Luego de esta noticias muchos fanáticos de DC creyeron que Idris Elba se quedaría sin un rol en la película, pero se confirmó que interpretará a otro personaje, aunque no se sabe a cuál.

“No se conoce qué personaje Elba ahora va a interpretar, pero tras tomarse las últimas semanas para discutir, todos los involucrados sienten que es la decisión correcta. El equipo tampoco quería que se sintiese que le faltarían el respeto a Smith, quien ayudó a darle vida a este personaje en primer lugar, al reemplazarlo con Elba.

Aunque muchos creen que las opciones son pocas para un regreso a futuro, la decisión mantendrá la puerta abierta para que Smith posiblemente vuelva en futuras películas, ya que la razón original de su alejamiento tuvo que ver con la agenda y no diferencias creativas“, informó Variety.

No solo eso, también confirmaron que Margot Robbie regresará como Harley Quinn, luego de terminar sus compromisos con Birds of Prey.

The Suicide Squad no será un secuela de la versión dirigida por David Ayer, la fecha de estreno aún no ha sido confirmada por Warner Bros.