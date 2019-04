My Hero Academia: ¿Los villanos se rinden? ¡Aparece un nuevo enemigo en el manga!

My Hero Academia o 'Boku no Hero' como se le conoce en Japón, es parte de los animes y mangas populares del momento. Es por esta razón que todos los seguidores están pendientes de como transcurrirá el último arco que la serie basada en las peculiaridades o ‘quirks’ acaba de comenzar.

Luego que el autor del manga, Kohei Horikoshi, nos mostrara la triste historia del miembro de la ‘Liga de Villanos’ Shigaraki Tomura, el mangaka presenta un capítulo 223 de My Hero Academia mucho más versátil y lleno de tensión que tendrá que desarrollar en las siguientes publicaciones.

El capítulo inicia con la 'Liga de Villanos' brindándole apoyo a Shigaraki, quien ha estado peleando contra el colosal Gigantomaquia para tratar que este lo acepte como heredero del ‘All For One’. Todo transcurre normal hasta que el villano Twice recibe una misteriosa llamada de un hombre que invita a la liga a reunirse para escuchar atentamente su mensaje.

Este personaje, que ya había sido presentado en episodios anteriores, se presenta ante los villanos como Re Destro, miembro y lider del ‘Ejército de Liberación de Habilidades’. En diálogo con Shigaraki, Re Destro le revela ser hijo del famoso villano Chikara Yotsubashi.

Por medio de amenazas y advirtiéndole la presencia de 116,516 miembros de su grupo dentro de la sociedad de héroes, el también CEO de Detnerat plantea dos posibilidades al joven villano: luchar contra él y su gente o ser cazados por los héroes y la policía.

Cabe resaltar que el anime de My Hero Academia es uno de los estrenos más esperados por los fans. Con la cuarta temporada programada para octubre, la comunidad está más que contenta de ver que ocurrirá con Midoriya y la Academia U.A de jóvenes héroes.

Boku no Hero cuenta la historia de Midoriya Izuku, un joven sin poderes dentro de un mundo de héroes y villanos. Este sueña con convertirse en el héroe más poderoso de todos pese a su discapacidad ante la sociedad.